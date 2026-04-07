ราชกิจจาฯ ประกาศ 7 สินค้าต้องขออนุญาตก่อนปรับราคาขึ้น บังคับใช้ 1 ปี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2569 เรื่องการปรับมาตรการแจ้งข้อมูลสินค้าควบคุม ลงนามโดยศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ประกาศฉบับนี้ระบุว่า โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน เนื่องจากต้องเผชิญกับภาระต้นทุนของวัตถุดิบนำเข้าที่สูงขึ้นและต้นทุนบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มเม็ดพลาสติกต่างปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มของใช้ประจำวันได้รับผลกระทบ จึงทบทวนมาตรการแจ้งข้อมูลสินค้า กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงชักฟอก น้ำยาชักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย และสบู่ก้อน สบู่เหลว โดยปรับมาตรการการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการหรือราคา ในกรณีประสงค์จะจำหน่ายในลักษณะที่แตกต่างจากรายการตามที่ได้แจ้งไว้ หรือจำหน่ายในราคาสูงกว่าราคาตามที่ได้แจ้งไว้ ให้ขออนุญาตก่อนจำหน่าย เพื่อกำกับดูแลให้ราคาสินค้าสอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569 เป็นต้นไป)
