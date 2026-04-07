นายกฯ เตรียมออกกฎคุมเวลาเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ เริ่ม 20 เม.ย.นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เตรียมออกกฎควบคุมเวลาเปิด และปิดสถานีบริการน้ำมัน หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยจะให้หยุดขายตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น. ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนนี้ เนื่องจากให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านและใช้ชีวิตกันตามปกติก่อน
อย่างไรก็ตาม มาตรการกำหนดเปิดและปิดตามเวลานั้น จะไม่ได้ปิดทั้งหมด แต่จะบริการขายน้ำมันในบางประเภทเท่านั้น โดยคาดว่า จะกำหนดให้ขายเฉพาะน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมัน E20 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.
อย่างไรก็ตาม มาตรการกำหนดเปิดและปิดตามเวลานั้น จะไม่ได้ปิดทั้งหมด แต่จะบริการขายน้ำมันในบางประเภทเท่านั้น โดยคาดว่า จะกำหนดให้ขายเฉพาะน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมัน E20 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.