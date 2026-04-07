สำนักเลขาฯ ครม.ส่งคำแถลงนโยบาย รบ.อนุทิน 2 ต่อสภาฯ ก่อนก่อนแถลงรัฐสภา 9 เม.ย.นี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะแถลงต่อรัฐสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 มายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคำแถลงดังกล่าวเนื้อหามีจำนวน 78 หน้า ประกอบด้วย ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคง นโยบายด้านสังคม นโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย และภาคผนวก ซึ่งเฉพาะในส่วนของคำแถลงนโยบายฯ มีเนื้อหา 12 หน้า