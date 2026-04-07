ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี

นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศฯ ที่ สถานกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกตุ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี นางณัฐฐินีย์ คงบูชาเกียรติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายสุรพันธ์ สิทธิชัย นายอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายชัยพล กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทย และมีอัตราการป่วยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่สามารถระบุได้ แต่การป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจค้นหาโรคให้พบโดยเร็วที่สุด
นายชัยพล กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทย และมีอัตราการป่วยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่สามารถระบุได้ แต่การป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจค้นหาโรคให้พบโดยเร็วที่สุด