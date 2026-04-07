ผู้นำฝ่ายค้านไต้หวันเยือนจีนในรอบ 10 ปี หวังสร้างสันติภาพช่องแคบไต้หวัน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ว่า นางเจิ้ง ลี่-เหวิน ประธานพรรคก๊กมินตั๋ง (เคเอ็มที) ผู้นำฝ่ายค้านของไต้หวัน เดินทางเยือนประเทศจีน วันนี้ (7 เม.ย.) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างช่องแคบไต้หวัน ท่ามกลางความกังวลว่า จีนอาจใช้โอกาสนี้ขัดขวางการจัดซื้ออาวุธของรัฐบาลไทเป
ทั้งนี้ นางเจิ้ง เป็นผู้นำฝ่ายค้านคนแรกที่เยือนจีนในรอบ 10 ปี ยืนยันที่จะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ก่อนการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา
