ป.ป.ช.เตรียมยื่นฟ้องอดีต 44 สส.ก้าวไกล ต่อศาลฎีกา 9 เม.ย.นี้

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งคำร้องต่อศาลฎีกาเอาคดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ผิดจริยธรรมร้ายแรง กรณีเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งถ่ายเอกสารประกอบการพิจารณาส่งคำร้อง จำนวน 56 ชุด จำนวนหลายหมื่นแผ่น เพื่อส่งให้องค์คณะศาลฎีกา และฝ่ายเลขานุการศาลฎีกา โดยในวันที่ 9 เมษายนนี้ เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายเลขาธิการ ถ้าเห็นว่าเอกสารประกอบคำร้องต่างๆ มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะส่งคำร้องต่อศาลฎีกาได้ในวันที่ 9 เมษายน ทันที แต่หากเอกสารต่างๆ ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน อาจต้องขยับการส่งคำร้องต่อศาลฎีกาออกไปก่อน
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ป.ป.ช.เร่งทำงานเต็มที่ หากมีความพร้อมจะยื่นทันทีในวันที่ 9 เมษายนนี้ แน่นอน
