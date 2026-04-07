กทม.เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มุ่งสื่อสารครบมิติ

พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในคณะอนุกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ติดตามความคืบหน้าและวางแนวทางการสื่อสาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุด พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พสกนิกรทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยมีนางสาวกัญญา อัศวเมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร และผ่านระบบออนไลน์
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ครอบคลุม 3 มิติสำคัญ ได้แก่
1. มิติด้านข้อมูล (Information) จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อลดความสับสนของประชาชน โดยครอบคลุมข้อมูลสำคัญ อาทิ การเดินทาง จุดจอดรถ การแต่งกาย และขั้นตอนการเข้าร่วมพระราชพิธี
2.มิติด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotion) มุ่งถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ผ่านเนื้อหาที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณ เช่น โครงการตามพระราชดำริ และกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3. มิติด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์ (Communication & Image) บริหารจัดการการสื่อสารในวงกว้างผ่านทุกช่องทาง ทั้งสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, TikTok และเว็บไซต์ รวมถึงเครือข่ายหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ในแผนการสื่อสารระยะที่ 3 คือ ช่วงเตรียมงานและก่อสร้างพระเมรุมาศ โดยมีการกำชับให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ในด้านการอำนวยความสะดวก กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำ Digital Map ปักหมุดจุดวางดอกไม้จันทน์ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมแสดงข้อมูลความหนาแน่นของประชาชนแบบ Real-time เพื่อช่วยวางแผนการเดินทาง การติดตั้งจอภาพแอลอีดีพร้อมเสียงตามสายในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกรุงเทพฯ เพื่อถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงงานพระราชพิธีฯ ให้สมพระเกียรติ โดยในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ได้เตรียมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลัก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง Infographic การรายงานข่าว สกู๊ป สารคดี สื่อโฆษณาขนาดสั้น (สปอต) เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ
ด้านความปลอดภัยและการจราจร ได้เตรียมความพร้อมระบบ CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงขยายสัญญาณวิทยุสื่อสารในพื้นที่สำคัญและอุโมงค์ทางเดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมบูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ