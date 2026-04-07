ราคาทองคำครั้งที่ 21 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.11 น. ครั้งที่ 21 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,160.48 บาท