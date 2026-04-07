สถาบันโรคผิวหนัง เผยฝุ่น PM2.5 มีผลต่อผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นคันทั่วตัวได้

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ฝุ่น pm 2.5 ส่งผลเสียต่อผิวหนังผ่านกลไกหลายชนิดทั้งโดยตรงหรือผ่านกลไกกระตุ้นการอักเสบภายในเซลล์ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ผิวเสียน้ำจึงมีอาการแห้ง ทำให้เกิดอาการอักเสบคัน เกิดการระคายเคือง ทำให้สีผิวหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอ กระตุ้นสิวให้กำเริบ และทำให้โรคผิวหนังที่เป็นอยู่แล้วมีอาการแย่ลงได้เช่น ภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic eczema), สะเก็ดเงิน (psoriasis), ผื่นอักเสบจากผิวแห้งในผู้สูงอายุ (xerotic eczema)
จะป้องกันและลดผลกระทบบนผิวหนังจาก pm 2.5 ได้โดย
1. ทำความสะอาดผิวทันทีด้วยสบู่อ่อนเมื่อกลับเข้าบ้าน
2. ทาครีมบำรุงผิวเพื่อให้ผิวชุ่มชื่นแข็งแรง
3. หลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองแก่ผิวเช่นสบู่ที่มีความเป็นด่างสูง ครีมบำรุงผิวที่ผสมสารผลัดเซลล์หรือแต่งกลิ่นหอมจัด งดการขัด/สครับผิวไม่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ใด ๆ
4. ลดการสัมผัส เช่น ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นและสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สวมหน้ากาก
5. ใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน