"ณัฐวุฒิ"ชวนร่วมรำลึกการต่อสู้ของคนเสื้อแดง ถนนดินสอ (ฝั่ง ร.ร.สตรีวิทยา)10 เม.ย.นี้

นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 10 เมษายน 2553
กำลังทหารเริ่มผลักดันมวลชนจากหน้ากองทัพภาคที่ 1 และเข้ารื้อเต็นท์ต่างๆบริเวณนั้นตั้งแต่ช่วงบ่าย สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นในช่วงเย็น มีการโยนแก็สน้ำตาจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาหน้าเวทีปราศรัย ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งชัดว่าฝ่ายรัฐจะปฏิบัติการสลายการชุมนุมต่อเนื่องถึงกลางคืน
ผมออกจากเวทีราชประสงค์ไปผ่านฟ้าตอนใกล้ค่ำ เพื่อนแกนนำที่ดูแลพื้นที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ผมขึ้นเวทีเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการใช้กำลังสลายการชุมนุม ขอเจรจากับผู้มีอำนาจเพื่อหยุดความรุนแรงและการสูญเสีย
ไม่นานนักได้รับการติดต่อจากนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
“คุณรู้มั้ย ตอนนี้มีนายทหารซึ่งอนาคตอาจจะเป็นผบ.ทบ. เสียชีวิตไปแล้ว” เลขากอร์ปศักดิ์พูดมาทางโทรศัพท์
“ผมไม่ทราบครับท่านเลขา ผมไม่รู้ว่าฝ่ายทหารเป็นใครมาบ้าง แต่ประชาชนก็เสียชีวิตไปแล้วหลายราย เราต้องช่วยกันยุติสถานการณ์นี้ทันที” ผมตอบ
ตกลงกันว่ารัฐบาลจะสั่งยุติปฏิบัติการ ส่วนผมจะประกาศให้พี่น้องที่กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆมารวมตัวกันที่เวที หยุดความสูญเสียและดูแลสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบ ผมอยู่ที่นั่นจนรุ่งเช้า เหตุการณ์คืนนั้นยังจำขึ้นใจไม่เคยลืม
ผ่านเวลามาเกือบ 16 ปี แม้องค์กรนำและรูปการณ์ทางมวลชนจะไม่คงสภาพเดิม แต่การต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องคดีความ เพื่อพิสูจน์ความจริงและปกป้องความชอบธรรมในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงยังคงเดินหน้าเรื่อยมาไม่เคยหยุด และกระบวนการยุติธรรมมีข้อสรุปไปแล้วหลายคดี เช่น คดีก่อการร้ายของแกนนำนปช. คดีถึงที่สุดยกฟ้อง คดีเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าย่านราชประสงค์ มีการดำเนินคดีกับจำเลย 2 คน คดีถึงที่สุดยกฟ้อง คดีชายชุดดำมีการจับกุมผู้ต้องหาหลายราย ทุกคดีถึงที่สุดยกฟ้อง และล่าสุดคดีการเสียชีวิตของ พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 3 คน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
ทุกคดีที่ฝ่ายประชาชนเป็นจำเลย เราต่อสู้จนถึงวันนี้ แต่คดีที่ประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิต ยังเป็นเงื่อนปมที่ไม่มีคำตอบ
การต่อสู้ของคนเสื้อแดงคือการต่อสู้ทางการเมืองโดยสันติวิธี ไม่ได้สู้ด้วยกำลังอาวุธ การสูญเสียไม่ว่าจะของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดชัยชนะของเรา
การกล่าวถึงความตาย 99 ศพ คือการนับรวมประชาชนทุกคนและเจ้าหน้าที่ทุกนาย การติดตามทวงถามความยุติธรรมในเรื่องนี้ หมายถึงทุกชีวิต ไม่ได้แยกพวกแบ่งฝ่าย ทุกกรณีควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด
10 เมษายนนี้ ร่วมรำลึกการต่อสู้ของคนเสื้อแดง ถนนดินสอ (ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยา)
ทำบุญร่วมกับญาติผู้เสียชีวิต
รำลึกการต่อสู้
พบปะพี่น้องร่วมอุดมการณ์
กินข้าวด้วยกัน
เริ่มงาน 16.30 น.