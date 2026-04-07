ราคาทองคำครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 72,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.36 น. ครั้งที่ 8 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,750.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,312.08 บาท