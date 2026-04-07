สนว.แจ้งกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว ช่วงสงกรานต์ 13 - 15 เม.ย.

สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้
13-14 เมษายน 2569
• เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
• เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. (จุดคัดกรองปิดเวลา 16.00 น.)
• เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19.00 น.)
15 เมษายน 2569
• เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยเข้าทางประตูสวัสดิโสภา
งดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน
งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดทั้งวัน
โปรดแต่งกายสุภาพ
- เข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
- เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ชุดสุภาพไว้ทุกข์