ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.25 น. ครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,160.48 บาท