จนท.เร่งประสานสัตวแพทย์เข้าตรวจอาการ“พลายบิด” หลังพบขาหลังขวาบวม- เดินกะเผลก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน รายงานความคืบหน้ากรณีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หลังได้รับแจ้งเหตุพบช้างป่ามีอาการบาดเจ็บ
โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 08.35 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าฯ ว่าพบช้างป่าชื่อ “พลายบิด” มีอาการผิดปกติบริเวณขาหลังด้านขวา โดยพบว่าตัวช้างอาศัยหากินอยู่บริเวณป่าชุมชนบ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ
ต่อมาในช่วงเวลา 18.00 - 21.30 น. นายเอกชัย แสนดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาสาสมัครและผู้นำชุมชน เข้าติดตามตรวจสอบอาการของพลายบิดอย่างใกล้ชิด จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า พลายบิดเป็นช้างตัวผู้เต็มวัย อายุประมาณ 35-40 ปี มีน้ำหนักราว 4,500 - 5,000 กิโลกรัม และมีความสูงประมาณ 3.2 เมตร อาศัยรวมกลุ่มอยู่กับโขลงช้างตัวผู้รวม 8 ตัว
จากการสังเกตพฤติกรรมอย่างละเอียดพบว่า พลายบิดมีลักษณะต้นขาหลังขวาบวมอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ทราบสาเหตุ ส่งผลให้เวลาเดินไม่สามารถลงน้ำหนักได้ครบทั้ง 4 เท้า และมักจะพักขาข้างดังกล่าวในเวลายืน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่พบบาดแผลภายนอกบริเวณร่างกาย และช้างยังสามารถกินอาหารได้ตามปกติ ไม่ปรากฏอาการซูบผอม
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะของช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนจึงได้เร่งดำเนินการประสานงานไปยังส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เพื่อขอรับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์เข้าประเมินอาการและวางแผนทำการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป