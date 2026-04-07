xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำร่วง 450 บาท รูปพรรณขายออก 72,500 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.05 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 450 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,500.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,069.52 บาท