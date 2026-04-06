รองปลัดฯ ทส.เร่งแก้สถานการณ์ไฟป่า-หมอกควันเชียงราย ชี้มีแนวโน้มดีขึ้น

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลงพื้นที่จ.เชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างใกล้ชิด โดยนายนิพนธ์ พร้อมด้วยนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางไปยังศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เพื่อมอบเสบียงข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งพบว่าสถานการณ์ไฟป่ามีแนวโน้มดีขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา พบจุดความร้อน 112 จุด และลดลงเหลือ 15 จุด ในวันที่ 6 เมษายน ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายนั้น ได้มีการจับกุมผู้ลักลอบเผาป่าแล้ว 1 ราย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ
