คณะมนตรียุโรปประณามการโจมตีสาธารณูปโภคด้านพลังงานในอิหร่าน เป็นเรื่องรับไม่ได้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ว่า ประธานคณะมนตรียุโรป ออกโรงเตือนการโจมตีสาธารณูปโภคพื้นฐานในอิหร่านเป็นเรื่อง ยอมรับไม่ได้ หลังผู้นำสหรัฐฯ ขีดเส้นตายบีบรัฐบาลเตหะรานเปิดช่องแคบฮอร์มุซ มิฉะนั้น จะเจอปฏิบัติการทำลายล้างโรงไฟฟ้า และสะพานทั่วประเทศ
นายอันโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวว่า การโจมตีเป้าหมายที่เป็นสถานสาธารณูปโภคด้านพลังงานในอิหร่าน เป็นเรื่องที่ ผิดกฎหมายและยอมรับไม่ได้ พร้อมเน้นย้ำว่า พลเรือนอิหร่านคือเหยื่อรายหลักของระบอบการปกครองในปัจจุบันอยู่แล้ว และหากมีการขยายขอบเขตการโจมตีทางทหาร เท่ากับเป็นการทำให้พลเรือนเหล่านี้ ต้องตกเป็นเหยื่อซ้ำสอง
