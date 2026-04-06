เกาหลีใต้เตรียมส่งเรือไปท่าเรือยานบู สร้างเส้นทางขนส่งน้ำมันทางเลือก

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ว่า เกาหลีใต้จะส่งเรือติดธงเกาหลี 5 ลำ ไปยังท่าเรือยานบู ในทะเลแดงของซาอุดีอาระเบีย เพื่อช่วยสร้างเส้นทางขนส่งน้ำมันทางเลือก หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซ
ทั้งนี้ ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางสงครามตะวันออกกลาง ทำให้ความเสี่ยงด้านการเติบโต และอัตราเงินเฟ้อของเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประเทศพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางประมาณ 70% ของการนำเข้าทั้งหมด
