CPD ผลิตน้ำหมักนมสด แก้ปัญหาปุ๋ยแพง-นมล้นตลาด กระจายผ่านสหกรณ์ทั่วไทย

นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (CPD) เปิดเผยกรณีการแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดในส่วนของสหกรณ์โคนมที่มีปริมาณเฉลี่ยกว่า 200 ตันต่อวัน ว่า หลังมีการประชุมร่วมกับตัวแทนสหกรณ์โคนมฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คสวนมะเดื่อ จำกัด สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด และสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบ เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในราคาถูกนำไปใส่พืชชนิดต่าง ๆ ทดแทนปุ๋ยเคมีที่นับวันจะมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ทั้งยังเป็นการตัดยอดน้ำนมส่วนเกินที่ล้นตลาดมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยขณะนี้ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ นำผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากนมไปกระจายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ในที่พื้นที่ จังหวัดละ 10,000 ลิตร
