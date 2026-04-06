ผู้ว่าฯ ระยองสั่ง 8 อำเภอเตือนเกษตรกรอย่าตัดทุเรียนอ่อนขาย เท่ากับฉ้อโกง ปชช.

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดระยอง ประสานผู้นำท้องที่เฝ้าระวังและเตือนเกษตรกรไม่ให้ตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด เนื่องจากถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคและเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
นอกจากนี้ ได้กำชับสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ดำเนินการสุ่มตรวจคุณภาพทุเรียนอย่างเข้มงวด หากพบพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการรายใดนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการผ่อนปรน การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อทุเรียนจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศ
ทั้งนี้ จังหวัดได้รณรงค์สร้างความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนย่อมทราบดีถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของแต่ละสายพันธุ์
