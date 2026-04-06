ท่องเที่ยวเขาใหญ่เงียบเหงา! ยอดนักท่องเที่ยวลดฮวบ ผลจากวิกฤตพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเสาร์ อาทิตย์ และวันจักรี วันนี้ (6 เม.ย.) ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นไปอย่างเงียบเหงา ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะบริเวณประตูด่านทางขึ้นอุทยานฯ ด้านศาลเจ้าพ่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ สงครามอิหร่านกับอิสราเอล และสหรัฐฯ ทำให้การขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบการดำรงชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง ผู้มีรายได้น้อย การค้าขายรายย่อยในหมู่บ้าน ชุมชน รวมทั้งรถแม่ค้าเร่ รถพุ่มพวง พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เงียบมาก