บางจาก ยินดีต้อนรับ ปชช.นำ "น้ำมันครัว" แลก "น้ำมันรถ" บรรเท่าภาระค่าใช้จ่าย

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น ประกาศยินดีต้อนรับประชาชนที่นำ น้ำมันครัว มาแลก น้ำมันรถ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่พลังงานผันผวน พร้อมกับนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกเหนือจากการนำมาแลกเติมน้ำมันแล้ว ยังสามารถจำหน่ายได้ตามราคารับซื้อในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ทุกลิตรที่นำมาแลกเป็นน้ำมันเติมยานพาหนะ ไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยลดของเสีย และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
