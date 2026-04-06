สหรัฐฯ-เตหะรานรับร่างแผนฯ ยุติการสู้รบ-เผชิญหน้าทางทหารทุกรูปแบบ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วันนี้ (6 เม.ย.) ว่า รัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลเตหะราน ต่างได้รับร่างแผนการจากคนกลาง เพื่อยุติการสู้รบและการเผชิญหน้าทางทหารทุกรูปแบบแล้ว โดยเนื้อหาหลักมุ่งเน้นไปที่การประกาศ หยุดยิงทันที เพื่อระงับความสูญเสียที่กำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
แผนการฉบับนี้ ได้รับการจัดทำและส่งมอบโดยกลุ่มประเทศคนกลาง ซึ่งคาดว่าเป็นความร่วมมือของอียิปต์ ตุรกี และปากีสถาน เพื่อใช้เป็นโรดแมปสำหรับลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง
