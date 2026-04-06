"สุชาติ" ชี้ปัญหาไฟป่าภาคเหนือเริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือแค่ 40 จุดความร้อน

วันนี้ (6 เม.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการแก้ปัญหาไฟป่าในภาคเหนือ ว่า สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือจุดความร้อนเพียง 40 จุด หลังจากกระทรวงระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 นาย เข้าดับไฟป่าในช่วงที่ผ่านมา
ส่วนจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากาศสะอาดนั้น ยืนยันว่า เห็นด้วยที่ต้องมีร่างกฎหมายดังกล่าว แต่เนื้อหาต้องสอดคล้อง และมีมาตรฐานใกล้เคียงกับประเทศอื่นในอาเซียน
นอกจากนี้ ต้องสอดคล้องกับบริบทของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในการส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบต่างๆ ต้องสอดคล้องกับการลงทุนของประเทศ อะไรที่มากเกินไปโดยเฉพาะบทลงโทษต้องมีการพิจารณากันใหม่โดยพรรคภูมิใจไทย จะเสนอร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฉบับใหม่เข้าไป โดยใช้เนื้อหาของร่างฉบับภาคประชาชนเป็นหลัก ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรฯ ที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาข้อดีข้อเสียของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อนำมาปรับปรุง และเสนอเข้าไปใหม่
