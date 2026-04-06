DITP ถกผู้บริหาร Kingsway Group หาช่องทางขยายโอกาสการค้าในตลาดใหม่

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับ ดร.มานิช ชาห์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงส์เวย์ กรุ๊ป (Kingsway Group) ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย และมีบริษัทในเครือเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าในเคนยา และยังเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ ณ ประเทศเคนยา ว่า ได้หารือถึงโอกาสการขยายการนำเข้าสินค้าอาหารและสินค้าอื่น ๆ จากไทยเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งขยายโอกาสทางการค้าในตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทย
ทั้งนี้ ในการหารือ ทราบว่าเคนยาเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 4 กลุ่มในภูมิภาค จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเคนยาจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวได้ อีกทั้งเคนยายังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ นอกจากนี้ โอกาสของอุตสาหกรรมศักยภาพไทยที่จะเข้ามาลงทุนในเคนยา ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร ไอซีที ยา และบรรจุภัณฑ์อาหาร
