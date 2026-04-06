หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคล องค์กร และสมาคมต่างๆ เป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ ในวันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. มีคณะมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะครอบครัวลิปตพัลลภ คณะโรงแรมวังใต้ คณะครอบครัวจันทร์แช่มช้อย และคณะสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยาราม วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
จากนั้น เวลา 14.30 น. ราชสกุลสุทัศนีย์ บริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครอบครัวผดุงทรัพย์ บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดโพธิโมลีราชบัณฑิต อินเดีย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย วัดยางทอง วัดศรีสว่างวงศ์ วัดมหัตตมังคลาราม จ.สงขลา วัดสวนป่าน จ.นครศรีธรรมราช และวัดป่าสามัคคี จ.สุรินทร์ สวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 17.00 น. บริษัท อีโก้ แคมป์แอนด์ คาเฟ่ จำกัด สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 10 ภาคนอกเวลาราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดธาตุ วัดเทพปูรณาราม จ.ขอนแก่น ร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์
จากนั้น เวลา 19.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดจักรวรรดิราชาวาส และวัดกวิศราราม ร่วมพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
นอกจากนี้ มีประชาชนและคณะบุคคล อาทิ โรงเรียนพนมศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จ.เชียงราย และบริษัทราชประสงค์ จำกัด เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
