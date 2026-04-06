ศุลกากรเร่งช่วยผู้ส่งออก รับมือวิกฤตพลังงานจากผลกระทบตะวันออกกลาง

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมฯ ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการนำสินค้าส่งออกกลับคืนประเทศไทย อันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อหาแนวทางรองรับสินค้าที่ไม่สามารถส่งมอบปลายทางได้ และมีความจำเป็นต้องส่งกลับเข้าประเทศ โดยกรมศุลกากรได้พิจารณามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ การผ่อนปรนขั้นตอนพิธีการศุลกากร การเร่งรัดการตรวจปล่อยสินค้า และการให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการดูแลผู้ประกอบการไทยในภาวะวิกฤต ควบคู่กับการรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานและความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศ โดย กรมศุลกากรยืนยันเดินหน้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกมาตรการรองรับได้อย่างทันท่วงที และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
