ราคาทองครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 72,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 06 เมษายน 2569 เวลา 11:03 (ครั้งที่ 12) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 71,500.00 บาท ขายออก 71,700.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 70,069.52 บาท ขายออก 72,500.00 บาท