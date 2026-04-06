ปชป.จัดทำบุญครบรอบ 80 ปี ก่อตั้งพรรคฯ "มาร์ค" เชื่อมั่นคนรุ่นใหม่จะสืบทอดอุดมการณ์ได้ดี

วันนี้ (6 เม.ย.) พรรคประชาธิปัตย์ จัดงานทำบุญครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ โดยจัดทำพิธี 3 ศาสนา คือ พิธีอิสลาม พิธีพราหมณ์ เพื่อบวงสรวงองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ และ พิธีพุทธ โดยมีแกนนำพรรค เช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรค นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยสมาชิกพรรคเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ระยะเวลา 80 ปี ของพรรคนั้น ตนเห็นความสำคัญทางการเมืองในเรื่องอุดมการณ์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเททำงานให้ประเทศ และประชาชนมาโดยตลอด สืบทอดกันมาสู่นักการเมืองหลายรุ่น ตนเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกที่อายุน้อยกว่าพรรค ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าสถาบันนี้อยู่มายาวนานกว่าบุคคล เชื่อมั่นว่า ด้วยสมาชิกรุ่นใหม่ที่เข้ามาจะทำหน้าที่สืบทอดอุดมการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี
