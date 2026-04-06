"ท็อป วราวุธ" กราบขอพร "มารดา-พี่สาว" ก่อนถวายสัตย์ฯ รับหน้าที่ รมว.อุตสาหกรรม

วันนี้ (6 เม.ย.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำพวงมาลัยดอกมะลิ กราบขอพรคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มารดา และ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา พี่สาว ที่บ้านศิลปอาชา ก่อนที่ในช่วงเย็นวันนี้ คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล อนุทิน 2 จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว ครม. เตรียมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่
ทั้งนี้ คุณหญิงแจ่มใส กล่าวอวยพรว่า คิดอะไรขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ
ขณะที่ น.ส.กัญจนา กล่าวอวยพรว่า ดีใจที่นายวราวุธได้ทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นกระทรวงที่ 4 หลังจากเคยอยู่กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละกระทรวงมีมิติในการทำงานต่างกัน
ทั้งนี้ คุณหญิงแจ่มใส กล่าวอวยพรว่า คิดอะไรขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ
ขณะที่ น.ส.กัญจนา กล่าวอวยพรว่า ดีใจที่นายวราวุธได้ทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นกระทรวงที่ 4 หลังจากเคยอยู่กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละกระทรวงมีมิติในการทำงานต่างกัน