ข่าวปลอม อย่าแชร์! มาเลย์ร้องไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กัมพูชา ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเรียกร้องให้ไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่กัมพูชาร้องขอจำนวน 5,000 ล้านบาทนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีการรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ หรือแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชา หรือมาเลเซียว่า นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเรียกร้องให้ไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งมาเลเซีย มีท่าทีที่เป็นกลางและสนับสนุนการแก้ไขความตึงเครียดระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติวิธี โดยวิธีการทางการทูตเสมอมา
