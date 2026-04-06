สหรัฐฯ บุกช่วยนักบินเอฟ-15 ที่เครื่องบินถูกยิงตกออกจากอิหร่านได้แล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้ (6 เม.ย.) ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศว่า หน่วยรบพิเศษสามารถบุกเข้าไปในพื้นที่หุบเขาของอิหร่าน เพื่อช่วยเหลือทหารยศพันเอกนายหนึ่งได้แล้ว ซึ่งเป็นนักบินในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบอาวุธ ของเครื่องบินขับไล่เอฟ-15 ที่ถูกยิงตก และยกย่องให้เป็นหนึ่งในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ หน่วยรบพิเศษ “ซีล ทีม ซิกซ์” (SEAL Team Six) สังกัดกองพัฒนาสงครามพิเศษทางเรือของกองทัพเรือสหรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจในพื้นที่ ในการบุกเข้าไปช่วยเหลือนักบินนายดังกล่าว ขณะที่ฝูงเครื่องบินรบคอยระดมทิ้งระเบิดและยิงสกัดกองกำลังของอิหร่าน ไม่ให้เข้าถึงตัวนักบินได้ก่อน
ทั้งนี้ หน่วยรบพิเศษ “ซีล ทีม ซิกซ์” (SEAL Team Six) สังกัดกองพัฒนาสงครามพิเศษทางเรือของกองทัพเรือสหรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจในพื้นที่ ในการบุกเข้าไปช่วยเหลือนักบินนายดังกล่าว ขณะที่ฝูงเครื่องบินรบคอยระดมทิ้งระเบิดและยิงสกัดกองกำลังของอิหร่าน ไม่ให้เข้าถึงตัวนักบินได้ก่อน