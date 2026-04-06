ไทยร่วมแลกเปลี่ยนจีนด้านอุตฯ ข้าว หวังพัฒนาระบบผลิตอาหารดั้งเดิม สู่โมเดลมูลค่าสูง

นายกฤษฎิน คำตัน รองอธิบดีกรมการข้าว สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรมข้าวของพื้นที่ลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขง ที่เมืองหนานหนิง ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อปลายเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาการเกษตรและระบบอาหารจากโมเดลการผลิตแบบดั้งเดิม สู่โมเดลอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง พร้อมปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นพลังขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิต และแปรรูปข้าวอย่างครอบคลุมรอบด้าน
นอกจากนั้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติถี่ขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคจะเพิ่มความแข็งแกร่งและผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
นอกจากนั้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติถี่ขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคจะเพิ่มความแข็งแกร่งและผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย