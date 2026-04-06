ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 600 บ. ทองรูปพรรณขายออก 72,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 06 เมษายน 2569 เวลา 09:03 (ครั้งที่ 1) ลดลง 600 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 71,400.00 บาท ขายออก 71,600.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 69,978.56 บาท ขายออก 72,400.00 บาท