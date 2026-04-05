"ชัยชนะ" จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาวิกฤตราคาน้ำมัน เสนอ 3 แนวทาง นำไปใช้ช่วยเหลือ ปชช.

นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ว่า รัฐบาลต้องเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเสนอ 3 แนวทางให้รัฐบาล สามารถปรับลดราคาน้ำมันลงได้ประมาณลิตรละ 10 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
1.ปรับลดเงินภาษีกำไรส่วนเกิน หรือ ภาษีลาภลอย ลิตรละ 3 บาท
2.งดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันลิตรละ 6 บาท
3.ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ทั่วประเทศงดจัดเก็บภาษีอีกลิตรละ 0.69 บาท
ทั้งนี้ หากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลหลีกเลี่ยงการอ้างปัจจัยจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศมากเกินไป และย้ำว่ารัฐบาลมีเครื่องมือในการบริหารจัดการภายในประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มีประสิทธิภาพ
