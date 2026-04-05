ปั๊มเมืองเลยเงียบเหงา! ไม่มีรถเข้าเติมน้ำมัน หลังดีเซลแตะสูงสุดเป็นประวัติการณ์

บรรยากาศที่สถานีบริการน้ำมันหลายแห่ง ในพื้นที่จังหวัดเลย วันนี้ (5 เม.ย.) ค่อนข้างเงียบเหงา หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแตะ 50.54 บาทต่อลิตร ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ชาวบ้านเริ่มกังวลต่อค่าครองชีพ และงบประมาณสำหรับการเดินทาง
ขณะที่ พนักงานสถานีบริการน้ำมัน เปิดเผยว่า แทบจะไม่มีรถเข้ามาเติมน้ำมัน ส่วนคันที่เข้ามาเติมแค่ประคองตัวพอให้ไปต่อได้ เกรงว่าราคาสูงไม่หยุดจนไม่มีเงินเติมน้ำมัน
