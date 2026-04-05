ไมซ์ภาคอีสานลั่น! ใช้วิกฤตพลังงานเป็นโอกาส เร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

นายอภิชาติ สินธุมา นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไมซ์ภาคอีสาน กล่าวว่า จากสถาการณ์วิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ไมซ์อีสานต้องไม่รอให้วิกฤตนี้ผ่านไป แต่ต้องใช้วิกฤตเป็นตัวเร่งในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม จากการแข่งขันด้านราคา ไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยความเชียวชาญ พลังงานต่ำ และการเชื่อมโยงภูมิภาค
ทั้งนี้ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไมซ์ภาคอีสานเห็นว่า วิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่ไมซ์อีสานที่จะต้องรอให้ตลาดกลับมาเอง แต่เป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องเร่งเปลี่ยนเกม จากการพึ่งพางบประมาณและการแข่งขันด้านราคาไปสู่การสร้างมูลค่าใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ความคุ้มค่าด้านพลังงาน และความยืดหยุ่นของภูมิภาค
