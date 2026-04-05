ขัง 7 วัน! ผู้บังคับบัญชา ปมลงโทษทหารเกณฑ์เกินเหตุ ฝืนคำสั่ง ผบ.ทร.ห้ามใช้ความรุนแรง

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีทหารเกณฑ์ถูกนายสั่งถอดเสื้อและถูกเหยียบหน้าอกนาบพื้นเรือ จนทำให้เป็นแผลพุพองตามร่างกาย รวมทั้งถูกยกเลิกใบลา ไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว ทั้งที่พ่อป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีการกระทำที่เข้าข่ายใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุภายในหน่วยของกองทัพเรือนั้น กองทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้สั่งการให้ต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนทันที จนเช้าวันนี้ (5 เม.ย.) คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม และเป็นการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุจริง ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งและนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ที่ได้กำชับอย่างชัดเจนมาตลอดว่าห้ามไม่ให้มีการลงโทษหรือปฏิบัติต่อกำลังพลด้วยความรุนแรงโดยเด็ดขาด จึงได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด มีคำสั่งลงทัณฑ์ขังเป็นเวลา 7 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้
การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามหลักการเดียวกับแนวปฏิบัติของกองทัพเรือที่เมื่อพบการกระทำผิด จะต้องมีการสอบสวนและลงโทษตามวินัยอย่างชัดเจน เพื่อรักษามาตรฐานและความเป็นระเบียบขององค์กร ทั้งนี้ กองทัพเรือขอยืนยันว่าจะไม่ยอมรับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง เพื่อให้กองทัพเรือเป็นองค์กรที่มีระเบียบวินัย โปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน
