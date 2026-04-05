เอปสันตั้ง "ยรรยง มุนีมงคลทร" เป็น Senior Regional Director คนใหม่

เอปสัน สิงคโปร์ สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ประกาศแต่งตั้ง นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสประจำกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Senior Regional Director) คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569
ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร เอปสัน ประเทศไทย และเอปสัน เวียดนาม ควบคู่กันไปด้วย
ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร เอปสัน ประเทศไทย และเอปสัน เวียดนาม ควบคู่กันไปด้วย