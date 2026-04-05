อินโดฯ รับศพ 3 ทหารรักษาสันติภาพ ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเลบานอน

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ว่า อินโดนีเซียรับศพเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ 3 นาย ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเลบานอน และจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติในวันนี้ (5 เม.ย.)
ขณะที่รัฐบาลจาการ์ตา เรียกร้องให้มีการรับประกันประกันความปลอดภัยสำหรับทหารรักษาสันติภาพ หลังมีรายงานเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก 3 นาย โดยโลงศพของทหารทั้ง 3 นาย ซึ่งคลุมด้วยธงชาติอินโดนีเซีย มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติของอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดย พล.ท.ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ทำความเคารพรูปถ่ายของทหารที่เสียชีวิต และปลอบประโลมญาติของผู้เสียชีวิต
