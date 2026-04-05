สหรัฐฯ ยันทำลายเครื่องบินลำเลียงฯ C-130 หลัง IRGC อ้างเป็นผู้ลงมือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ว่า กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (ไออาร์จีซี) ออกแถลงการณ์ว่า สามารถทำลายเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธี ซี-130 ของสหรัฐฯ ได้ลำหนึ่งที่ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหานักบินเอฟ-15 ในพื้นที่ของจังหวัดโคกิลูเยห์และบูเยอร์-อาหมัด ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐฯ ยืนยันว่า หน่วยรบพิเศษเป็นผู้ทำลายเครื่องบินลำดังกล่าวเอง เนื่องจากเครื่องบินเกิดขัดข้อง จึงไม่ต้องการให้อากาศยานตกไปอยู่ในมือของอิหร่าน