สำนักพระราชวัง แจ้งปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง 6 เม.ย.นี้

วันนี้ (5 เม.ย.) นางสาวรฎาศิริ ศิริคช และคณะ บริษัท ลาวัณย์การ์เมนท์ จำกัด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย โรงเรียนพญาไท ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดใหม่เทพนิมิตร กรุงเทพมหานคร วัดสำปะชิวและวัดแค จ.สุพรรณบุรี วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี วัดเกาะเค็ดนอก จ.ปราจีนบุรี วัดครุใน จ.สมุทรปราการ วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา ที่สวดพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. มีพระราชพิธี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2569 ดังนี้ เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. งดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 11.00 น.) โปรดแต่งกายสุภาพ เข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีน สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
