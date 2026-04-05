"หมอเจษฎ์" เตือน 5 อาการเรื้อรัง เสี่ยงโรคมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี พบตรวจทันที

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊ก หมอเจด ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ โดยระบุว่า สัญญาณตับแบบนี้ ตรวจหามะเร็งทันที โดยหลายคนมีอาการเรื้อรังบางอย่างนานเป็นเดือน แต่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณเตือน ตับ และท่อน้ำดี กำลังมีปัญหา หรือมีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ/ท่อน้ำดีแบบเงียบ ๆ ซึ่งเจอบ่อยในคนไทยมากกว่าที่คิด
สำหรับอาการเรื้อรังที่มีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ ดังนี้
1.ปวดจุกแน่นลิ้นปี่–ชายโครงขวาบ่อย ๆ แม้ไม่ได้กินเยอะ ใครที่มีอาการแน่นใต้ลิ้นปี่ หรือจุกขวาแบบเป็น ๆ หาย ๆ มักเกิดจากตับบวมเล็กน้อย น้ำดีไหลไม่ดี หรือมีการอักเสบของท่อน้ำดี พอเป็นเรื้อรัง ร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนผ่านอาการจุกแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งถ้ามื้อมันจัด–ทอดจัดแล้วอาการชัดขึ้น ต้องรีบตรวจ
2.อ่อนเพลียง่าย เหนื่อยเรื้อรัง ทั้งที่พักผ่อนพอ ตับคืองานใหญ่ของร่างกาย ล้างสารพิษ สร้างพลังงาน และควบคุมฮอร์โมน ถ้าตับทำงานตกลง แม้เพียงเล็กน้อย จะทำให้รู้สึก “ล้าแบบอธิบายไม่ถูก” เหนื่อยง่าย สมองไม่ปลอดโปร่ง และมักเป็นแบบยาวนาน ถ้าอาการล้มลุกคลุกคลานหลายเดือน ให้สงสัยตับก่อนเลยครับ
3.ตัวเหลือง–ตาขาวออกเหลือง หรือผิวคันโดยไม่ทราบสาเหตุ นี่เป็นสัญญาณเฉพาะของระบบตับ–ท่อน้ำดี น้ำดีที่ออกจากตับอาจไหลติดขัด ทำให้บิลิรูบินค้างในเลือด ผิว–ตาเลยออกเหลือง และเกิดอาการคันแบบเรื้อรัง โดยเฉพาะตอนกลางคืน อาการนี้ไม่ควร “รอดูไปก่อน” ต้องตรวจทันทีเพราะเป็นตัวชี้ปัญหาระดับลึกของตับครับ
4.น้ำหนักลดฮวบโดยไม่ได้ตั้งใจ น้ำหนักลดเร็วผิดปกติ บวกกับเบื่ออาหาร ท้องอืดง่าย เหมือนอิ่มเร็ว เป็นสัญญาณที่ต้องระวังมาก โดยเฉพาะในคนอายุ 40+ หรือมีประวัติพยาธิใบไม้ตับ / เคยเป็นตับอักเสบ ตับแข็ง เพราะอาจบ่งถึงการอักเสบเรื้อรังหรือความผิดปกติในเซลล์ตับและท่อน้ำดีครับ
5.อุจจาระสีซีด–ปัสสาวะสีเข้มกว่าปกติ ถ้าน้ำดีไม่สามารถไหลเข้าสู่ลำไส้ได้ตามปกติ อุจจาระจะซีดเหมือนดินลูกรัง ส่วนปัสสาวะจะเข้มเหมือนชาน้ำตาล อาการนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตับและท่อน้ำดี และมักเป็นสัญญาณที่พบในระยะแรกของโรคมะเร็งท่อน้ำดี–ตับอ่อนในบางเคส ต้องตรวจทันที
สำหรับอาการเรื้อรังที่มีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ ดังนี้
1.ปวดจุกแน่นลิ้นปี่–ชายโครงขวาบ่อย ๆ แม้ไม่ได้กินเยอะ ใครที่มีอาการแน่นใต้ลิ้นปี่ หรือจุกขวาแบบเป็น ๆ หาย ๆ มักเกิดจากตับบวมเล็กน้อย น้ำดีไหลไม่ดี หรือมีการอักเสบของท่อน้ำดี พอเป็นเรื้อรัง ร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนผ่านอาการจุกแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งถ้ามื้อมันจัด–ทอดจัดแล้วอาการชัดขึ้น ต้องรีบตรวจ
2.อ่อนเพลียง่าย เหนื่อยเรื้อรัง ทั้งที่พักผ่อนพอ ตับคืองานใหญ่ของร่างกาย ล้างสารพิษ สร้างพลังงาน และควบคุมฮอร์โมน ถ้าตับทำงานตกลง แม้เพียงเล็กน้อย จะทำให้รู้สึก “ล้าแบบอธิบายไม่ถูก” เหนื่อยง่าย สมองไม่ปลอดโปร่ง และมักเป็นแบบยาวนาน ถ้าอาการล้มลุกคลุกคลานหลายเดือน ให้สงสัยตับก่อนเลยครับ
3.ตัวเหลือง–ตาขาวออกเหลือง หรือผิวคันโดยไม่ทราบสาเหตุ นี่เป็นสัญญาณเฉพาะของระบบตับ–ท่อน้ำดี น้ำดีที่ออกจากตับอาจไหลติดขัด ทำให้บิลิรูบินค้างในเลือด ผิว–ตาเลยออกเหลือง และเกิดอาการคันแบบเรื้อรัง โดยเฉพาะตอนกลางคืน อาการนี้ไม่ควร “รอดูไปก่อน” ต้องตรวจทันทีเพราะเป็นตัวชี้ปัญหาระดับลึกของตับครับ
4.น้ำหนักลดฮวบโดยไม่ได้ตั้งใจ น้ำหนักลดเร็วผิดปกติ บวกกับเบื่ออาหาร ท้องอืดง่าย เหมือนอิ่มเร็ว เป็นสัญญาณที่ต้องระวังมาก โดยเฉพาะในคนอายุ 40+ หรือมีประวัติพยาธิใบไม้ตับ / เคยเป็นตับอักเสบ ตับแข็ง เพราะอาจบ่งถึงการอักเสบเรื้อรังหรือความผิดปกติในเซลล์ตับและท่อน้ำดีครับ
5.อุจจาระสีซีด–ปัสสาวะสีเข้มกว่าปกติ ถ้าน้ำดีไม่สามารถไหลเข้าสู่ลำไส้ได้ตามปกติ อุจจาระจะซีดเหมือนดินลูกรัง ส่วนปัสสาวะจะเข้มเหมือนชาน้ำตาล อาการนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตับและท่อน้ำดี และมักเป็นสัญญาณที่พบในระยะแรกของโรคมะเร็งท่อน้ำดี–ตับอ่อนในบางเคส ต้องตรวจทันที