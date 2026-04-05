สหรัฐฯ ช่วยสำเร็จ! นักบินจาก F-15 หลังถูกอิหร่านยิงเครื่องตกที่โคกิลูเยห์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ประกาศว่า นักบินนายที่ 2 จากเครื่องบินเอฟ-15 ซึ่งถูกอิหร่านยิงตก ในท้องที่ของจังหวัดโคกิลูเยห์ และบูเยอร์-อาหมัด ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ได้รับการช่วยเหลือแล้วอย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่า ทุกอย่างจะเรียบร้อย พร้อมทั้งขอบคุณความทุ่มเทของทุกภาคส่วนในกองทัพ และกระทรวงกลาโหม ซึ่งพยายามอย่างสุดความสามารถในการค้นหาตัวนักบินนายนี้
อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่า ทุกอย่างจะเรียบร้อย พร้อมทั้งขอบคุณความทุ่มเทของทุกภาคส่วนในกองทัพ และกระทรวงกลาโหม ซึ่งพยายามอย่างสุดความสามารถในการค้นหาตัวนักบินนายนี้