คพ.รับลูก รมว.ทส.ระดมเครื่องมือ-บุคลากรหนุนแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นภาคเหนือ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ จากสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่ จึงสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ระดมรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและทีมนักวิชาการ ลงพื้นที่ภาคเหนือโดยด่วน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเสริมการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขณะที่ นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้รับข้อสั่งการ และเร่งดำเนินการระดมเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรทางวิชาการ ลงพื้นที่ภาคเหนือทันที เพื่อสนับสนุนการติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 อย่างใกล้ชิด รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุด
ทั้งนี้ จากสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือปัจจุบัน มีทั้งปัจจัยที่เกิดจากแหล่งกำเนิดภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ โดยในส่วนของหมอกควันข้ามแดนนั้น ทส. โดย คพ. ได้ประสานความร่วมมือเพิ่มเติมกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านสายด่วน Hotline มาแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง ณ ปัจจุบัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี
