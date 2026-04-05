ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับพนักงานผ่านเพจงานดีในไทย ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครพนักงานแพ็คของ ทำงานที่บ้านได้ผ่านเพจงานดีในไทย นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวแอบอ้างใช้โลโก้ของหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการโพสต์รับสมัครคนแพ็กสินค้าทำงานที่บ้าน ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ ซึ่ง กรมฯ ไม่มีนโยบายรับคนทำงานแพ็กสินค้าที่บ้านแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยืนยันว่า เพจเฟซบุ๊กที่เป็นทางการของกรมฯ มีเพียงเพจเดียวเท่านั้น คือเพจ "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" ซึ่งมีจุดสังเกต คือ ชื่อเพจเขียนด้วยตัวสะกดที่ถูกต้อง มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหลังชื่อเสมอ
