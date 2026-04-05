นิด้าโพลชี้ ปชช.ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจ "สีหศักดิ์ - ศุภจี - เอกนิติ" แก้วิกฤตพลังงาน-ศก.ได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ รัฐมนตรีมืออาชีพ…เอาอยู่หรือไม่ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย.2569 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวม 1,310 หน่วยตัวอย่าง เพื่อสะท้อนมุมมองของสังคมต่อความพยายามของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขวิกฤติด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า
1.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ : ร้อยละ 30.23 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย รองลงมาร้อยละ 29.54 ระบุว่าไม่ค่อยมั่นใจ ขณะที่ร้อยละ 22.82 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ ร้อยละ 16.03 ระบุว่า มั่นใจมาก และร้อยละ 1.38 ระบุว่าไม่ตอบหรือไม่ทราบ
2.นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ : ร้อยละ 33.89 ระบุว่าไม่มั่นใจเลย รองลงมา ร้อยละ 28.70 ระบุว่าไม่ค่อยมั่นใจ ขณะที่ร้อยละ 21.91 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ ร้อยละ 14.35 ระบุว่า มั่นใจมาก และร้อยละ 1.15 ระบุว่า ไม่ตอบหรือไม่ทราบ
3.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง : ร้อยละ 40.38 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย รองลงมา ร้อยละ 37.10 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ขณะที่ร้อยละ 14.12 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ มีเพียงร้อยละ 7.10 ที่ระบุว่า มั่นใจมาก และร้อยละ 1.30 ระบุว่า ไม่ตอบหรือไม่ทราบ
นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความเห็นใจของประชาชนต่อรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในความพยายามแก้ไขวิกฤติพลังงานและเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 46.87 ระบุว่าไม่เห็นใจเลย รองลงมาร้อยละ 23.59 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นใจ ร้อยละ 19.39 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นใจ ร้อยละ 9.77 ระบุว่า เห็นใจมาก และร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ตอบหรือไม่สนใจ
