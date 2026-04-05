สว.ความมั่นคงติง กอ.รมน.ประกาศพื้นที่ปลอดภัย 3 จชต.แต่ไม่ปลอดภัยจริง เท่ากับหลอกลวง

วันนี้ (5 เม.ย.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการ และ โฆษก คณะกรรมาธิการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา แถลงถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่มีเหตุก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง ที่สร้างความสูญเสียให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น การถล่มยิงปลัดฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ อบต. อ.จะแนะ การซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเผาเครื่องจักรกล บริษัทรับเหมาก่อสร้างใน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การยิง อส.ทพ.และ ชาวบ้าน ที่ อ. กระพ้อ จ.ปัตตานี การยิงผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานกู้ภัย ของ เทศบาลตำบลเตาะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์เดียว
ทั้งนี้ สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ต้องแสดงความรับผิดชอบ ในฐานะผู้นำหน่วย ที่ต้องแถลงข้อเท็จจริงต่อประชาชน และแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนำความสงบมายังพื้นที่ของ 3 จังหวัดภาคแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มีการประกาศให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดภัย แบบมีแต่นามธรรม แต่ข้อเท็จจริงไม่มีพื้นที่ปลอดภัย แม้แต่พื้นที่เดียวไม่ได้ เพราะการประกาศพื้นที่ปลอดภัย โดยไม่มีที่ปลอดภัย เป็นการหลอกลวงประชาชน
