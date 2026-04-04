ประมูลทะเบียนรถเลขสวยวันแรก "4ขข4444" ทำยอดสูงสุดกว่า 3.3 ล้าน

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 เม.ย.) กรมการขนส่งทางบก จัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษรพิเศษ 4ขข กรุงเทพมหานคร "มหัศจรรย์ 4ขขทะเบียนดี มหานคร" ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2569
สำหรับภาพรวมการประมูลวันแรก วันนี้ มีหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ทำการประมูล 64 หมายเลข โดยหมายเลขทะเบียนที่มียอดประมูลสูงสุดได้แก่ "4ขข4444" สามารถทำยอดการประมูลได้สูงถึง 3,343,333 บาท และมีการประมูลแข่งขันกันมากถึง 112 ครั้ง
