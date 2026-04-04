จนท.เร่งปรับปรุงอาคาร-ทำความสะอาดทำเนียบฯ รอรับนายกฯ - ครม.ชุดใหม่

บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (4 เม.ย.) ก่อนนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 6 เมษายน 2569 ในช่วงวันหยุด เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยที่ตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีมีการทำความสะอาดขัดล้างตะไคร่น้ำที่ผนังอาคารด้านนอก โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าตึก รวมถึงระเบียงชั้น 2 ของตึกไทยคู่ฟ้า
ขณะที่ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรี และ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปรับปรุงที่ชั้น 4 ห้องทำงานของ นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนห้องทำงานอื่นๆ นั้น เจ้าหน้าที่เริ่มทยอยนำเฟอร์นิเจอร์ชุดทำงานของทำเนียบมาไว้ที่ห้องทำงานของบรรดารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ แล้ว
